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Более 35 млн рублей похитил подрядчик при реконструкции школы по нацпроекту в Анапе

Происшествия
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Более 35 млн рублей похитил подрядчик при реконструкции школы по нацпроекту в Анапе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявила Анапская межрайонная прокуратура во время проверки соблюдения законодательства при реализации нацпроекта «Развитие образования» и госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

Во время проверки установили, что 18 ноября 2021 года мэрия Анапы заключила с ООО «ТСК АртСтрой» контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции школы № 12 в станице Анапской. Подрядчик должен был обустроить блок на 400 мест для младших классов. Цена контракта превысила 320 млн рублей.  При этом руководитель организации сделал другого человека номинальным директором стройки с правом подписи.

После этого с 27 сентября по 27 декабря 2022 года злоумышленники совместно внесли в акты не соответствующих проектно-сметной документации, заведомо ложные сведения об объемах выполненных строительно-монтажных работ и использованных материалах. Экспертиза установила, что разница между стоимостью фактически выполненных работ и затраченных материалов и стоимостью по актам о приемке работ превышает 35 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ход расследование прокуратура взяла под контроль. Также следствие устанавливает других лиц, в том числе должностных, которые могут быть причастны к преступлению. В настоящее время объект полностью реконструирован и введен в эксплуатацию.

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