Стройкомпания из Краснодара попала в реестр недобросовестных подрядчиков за срыв строительства моста в Забайкалье

По данным УФАС Забайкалья, администрация Аксеново-Зиловского поселения и ООО «СК-Зеленый город» заключили муниципальный контракт на строительство моста в селе Зудыра через реку Белый Урюм.

Подрядчик получил аванс в размере 2 млн рублей, но к работам так и не приступил. В связи с этим администрация поселения приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Также власти Аксеново-Зиловское городского поселения направили в УФАС обращение о включении ООО «СК-Зеленый город» в реестр недобросовестных подрядчиков.

Неосвоенные деньги администрация поселения была вынуждена вернуть в федеральный бюджет. Таким образом, организация нарушила права жителей села Зудыра, в теплое время года они лишились транспортного сообщения с федеральной трассой «Амур», сообщает пресс-служба УФАС по Забайкальскому краю.

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