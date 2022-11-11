Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Геленджике подрядчика оштрафовали на 2 млн рублей за срыв сроков капремонта

Происшествия
11.11.2022 17:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-podryadchika-oshtrafovali-na-2-mln-rublej-za-sryv-srokov-kapremonta
В Геленджике подрядчика оштрафовали на 2 млн рублей за срыв сроков капремонта

Прокуратура Геленджика провела проверку соблюдения законодательства при реализации программы капремонта в многоквартирных домах.

Во время проверки установили, что Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов заключил договор с ООО «Аргоника» на проведение капремонта в 18 многоквартирных домах на улицах Островского, Кирова, Керченской, Грибоедова, Пионерской и других. При этом подрядчик в установленный срок не завершил ремонт. Договор с ним расторгли.

В отношении юрлица возбудили дело об административном правонарушении о бездействии, повлекшем неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства. Суд оштрафовал подрядчика более чем на 2 млн рублей. Сейчас во всех многоквартирных домах капитальный ремонт выполнили, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае подрядчик похитил 2 млн рублей во время капремонта больницы.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
На Кубани прокуратура добилась увольнения из детсада сотрудника, в отношении которого возбуждали уголовное дело
На Кубани прокуратура добилась увольнения из детсада сотрудника, в отношении которого возбуждали уголовное дело
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
  2. В Краснодаре на улице Ставропольской пьяный мужчина упал под колеса трамвая и потерял палец
  3. В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
  6. Краснодарский оппозиционный депутат Азаров сбежал в Сербию и сдал мандат
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях