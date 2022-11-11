В Геленджике подрядчика оштрафовали на 2 млн рублей за срыв сроков капремонта

В Геленджике подрядчика оштрафовали на 2 млн рублей за срыв сроков капремонта

Прокуратура Геленджика провела проверку соблюдения законодательства при реализации программы капремонта в многоквартирных домах.

Во время проверки установили, что Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов заключил договор с ООО «Аргоника» на проведение капремонта в 18 многоквартирных домах на улицах Островского, Кирова, Керченской, Грибоедова, Пионерской и других. При этом подрядчик в установленный срок не завершил ремонт. Договор с ним расторгли.

В отношении юрлица возбудили дело об административном правонарушении о бездействии, повлекшем неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства. Суд оштрафовал подрядчика более чем на 2 млн рублей. Сейчас во всех многоквартирных домах капитальный ремонт выполнили, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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