В Краснодарском крае подрядчик похитил 2 млн рублей во время капремонта больницы
Преступление произошло в Кореновском районе. В сентябре суд вынес приговор в отношении руководителя строительной компании.
Суд и следствие установили, что в 2018 году руководитель строительной компании заключил контракт с ГБУЗ «Кореновская центральная районная больница» на ремонт педиатрического отделения стоимостью более 12 млн рублей. Деньги на ремонт были выделены по региональной программе «Развитие здравоохранения». Подрядчик не выполнил в полном объеме свои обязательства по капремонту помещений и предъявил для оплаты акты выполненных работ. Злоумышленник похитил 2 млн рублей.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Суд назначил ему 1 год 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает прокуратура Краснодарского края.
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