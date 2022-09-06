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В Краснодарском крае подрядчик похитил 2 млн рублей во время капремонта больницы

Происшествия
06.09.2022 09:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-podryadchik-pohitil-2-mln-rublej-vo-vremya-kapremonta-bolnitsy
В Краснодарском крае подрядчик похитил 2 млн рублей во время капремонта больницы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в Кореновском районе. В сентябре суд вынес приговор в отношении руководителя строительной компании.

Суд и следствие установили, что в 2018 году руководитель строительной компании заключил контракт с ГБУЗ «Кореновская центральная районная больница» на ремонт педиатрического отделения стоимостью более 12 млн рублей. Деньги на ремонт были выделены по региональной программе «Развитие здравоохранения». Подрядчик не выполнил в полном объеме свои обязательства по капремонту помещений и предъявил для оплаты акты выполненных работ. Злоумышленник похитил 2 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Суд назначил ему 1 год 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает прокуратура Краснодарского края.

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