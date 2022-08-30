В Апшеронске подрядчика заподозрили в мошенничестве при капремонте одной из улиц
Прокуратура Апшеронского района провела проверку исполнения законодательства при реализации муниципальных контрактов.
Во время проверки установили, что администрация Апшеронска заключила муниципальный контракт на капремонт проезжей части одной из городских на общую сумму более 2 млн рублей. Работы не соответствовали требованиям стандартов к плотности и водонасыщению асфальтобетонного покрытия. Срезы дорожного полотна по толщине асфальтного покрытия не соответствовали указанным в актах приемки характеристикам.
Материалы проверки направили в орган предварительного расследования. В результате возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Расследовании продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.
Читайте также: в Геленджике подрядчик похитил более 700 тыс. рублей во время капремонта многоэтажки.
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- В Краснодаре из-за ремонта переезда изменится график движения семи трамваев
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- На матче ФК «Сочи» пьяный фанат отобрал у ребенка подаренную Нобоа майку
- Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год