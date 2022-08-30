В Апшеронске подрядчика заподозрили в мошенничестве при капремонте одной из улиц

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Апшеронского района провела проверку исполнения законодательства при реализации муниципальных контрактов.

Во время проверки установили, что администрация Апшеронска заключила муниципальный контракт на капремонт проезжей части одной из городских на общую сумму более 2 млн рублей. Работы не соответствовали требованиям стандартов к плотности и водонасыщению асфальтобетонного покрытия. Срезы дорожного полотна по толщине асфальтного покрытия не соответствовали указанным в актах приемки характеристикам.

Материалы проверки направили в орган предварительного расследования. В результате возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Расследовании продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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