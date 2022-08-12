В Геленджике подрядчик похитил более 700 тыс. рублей во время капремонта многоэтажки
Факт хищения денег во время проверки исполнения законодательства при реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов выявила прокуратура.
Установили, что в январе 2021 года Краснодарский краевой фонд капремонта заключил договор с подрядчиком на ремонт в нескольких многоэтажках в Геленджике. В акте выполненных работ подрядчик завысил более чем на 700 тыс. рублей стоимость ремонта крыши и внутридомовых систем теплоснабжения и электроснабжения многоквартирного дома.
Материалы проверки прокуратура направила в полицию. В отношении подрядчика возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Расследование дела прокуратура взяла под контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.
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