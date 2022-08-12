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В Геленджике подрядчик похитил более 700 тыс. рублей во время капремонта многоэтажки

Происшествия
12.08.2022 10:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-podryadchik-pohitil-bolee-700-tys-rublej-vo-vremya-kapremonta-mnogoetazhki
В Геленджике подрядчик похитил более 700 тыс. рублей во время капремонта многоэтажки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Факт хищения денег во время проверки исполнения законодательства при реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов выявила прокуратура.

Установили, что в январе 2021 года Краснодарский краевой фонд капремонта заключил договор с подрядчиком на ремонт в нескольких многоэтажках в Геленджике. В акте выполненных работ подрядчик завысил более чем на 700 тыс. рублей стоимость ремонта крыши и внутридомовых систем теплоснабжения и электроснабжения многоквартирного дома.

Материалы проверки прокуратура направила в полицию. В отношении подрядчика возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Расследование дела прокуратура взяла под контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре будут судить подрядчика за хищение 1,8 млн рублей при ремонте в учреждении.

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