В Краснодаре будут судить подрядчика за хищение 1,8 млн рублей при ремонте в учреждении

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Полиция Краснодара направила в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении 42-летнего жителя Майкопа.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель при выполнении ремонта одного из учреждений Краснодара предоставил заказчику документы с ложными данными об объемах выполненных работ и использованных материалах. Ущерб муниципальному бюджету составил около 1,8 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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