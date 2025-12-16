Экс-депутат Госдумы от Краснодарского края Напсо объявлен в розыск

Согласно данным базы МВД РФ, бывший депутат Госдумы Юрий Напсо объявлен в России в розыск.

Уточняется, что бывший депутат «разыскивается по статье УК». При этом статья, по которой он разыскивается, не называется, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума 3 апреля единогласно приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата ЛДПР Юрия Напсо. С апреля 2023 года он находился на больничных, а в промежутках между ними отсутствовал на работе. В общей сложности в Госдуме он не был около двух лет. При этом более 200 дней — без уважительной причины. Также выяснилось, что более двух лет Напсо проживал в ОАЭ.

Суд изъял у него порядка 60 объектов недвижимости. Решение об изъятии имущества обжаловано в вышестоящем суде. По данным суда, через мать и жену Напсо в судебном порядке легализовывал права на самовольные постройки, вводил в эксплуатацию опасные производственные объекты, а также торговые павильоны, жилые дома. Согласно материалам дела, незаконную недвижимость Напсо смог получить благодаря приятельским отношениями с судьями в Сочи.

В ноябре Напсо заявил, что его семья живет в гараже для лодок в Сочи, потому что «другого жилья, пригодного для нормального проживания, кроме этой служебной квартиры», у него, его матери и детей нет.

