Депутата Госдумы от Краснодарского края Юрия Напсо лишили полномочий

Госдума России 3 апреля единогласно приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата ЛДПР от Краснодарского края и Ростовской области Юрия Напсо.

Основанием для такого решения стал тот факт, что парламентарий в течение 30 и более дней не исполнял свои обязанности и не принимал личного участия в заседаниях ГД.

По данным пресс-службы Госдумы РФ, Напсо с апреля 2023 года периодически находился на больничных, а в промежутках между ними отсутствовал на работе. В общей сложности в стенах Госдумы он не был около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины.

«Данное обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата. Известно, что на протяжении порядка двух лет Юрий Напсо проживает за пределами РФ, в ОАЭ», — говорится в сообщении.

Читайте также: депутат ГД от Кубани планирует после СВО закон о 36-часовой рабочей неделе. По словам Светланы Бессараб, в России обязательно придут к сокращенной, к примеру, 36-часовой рабочей неделе, так как это общемировой тренд.

Подпишись, здесь всегда интересно.