Депутат ГД от Кубани планирует после СВО закон о 36-часовой рабочей неделе

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, парламентарий от Краснодарского края Светлана Бессараб планирует после окончания специальной военной операции внести в ГД законопроект о сокращенной рабочей неделе.

По словам Бессараб, в России обязательно придут к сокращенной, к примеру, 36-часовой рабочей неделе, так как это общемировой тренд.

«Предложим законопроект о сокращении рабочего времени после нашей победы в СВО. Сегодня многие производства работают в три смены, в этих условиях несвоевременно вводить сокращение рабочего времени», — написала парламентарий в Telegram.

Бессараб добавила, что проект нужно реализовать на добровольной для работодателя основе и в качестве эксперимента продолжительностью 1-2 года.

Депутат ГД отметила, что уже сейчас многие работодатели отпускают своих сотрудников раньше, например, по пятницам или каждый день на 15-20 минут, чтобы люди не попали в пробки.

По мнению парламентария, такая практика позволяет улучшить климат в трудовом коллективе, не снижая производительности труда.

«Люди готовы поработать интенсивнее в течение недели, чтобы уйти раньше с работы», — заключила Бессараб.

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