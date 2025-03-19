На Кубани руководители чаще благодарят тех, кому мало платят

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди трудоустроенных представителей экономически активного населения Краснодарского края.

По данным аналитиков, женщин руководство благодарит чаще, чем мужчин. Сотрудники, зарабатывающие до 100 тыс. рублей, слышат похвалу от начальства чаще, чем те, у кого оклады выше.

Практически каждый пятый сотрудник никогда не слышал слов благодарности от своего руководителя.

Шесть из 10 респондентов вспомнили, когда в последний раз руководство благодарило их за работу: 15% — за последние несколько дней, 11% — от недели до месяца назад, 12% — от 1 до 6 месяцев назад.

Каждый шестой (16%) слышали похвалу более года назад. 18% опрошенных заявили, что руководство ни разу их не благодарило, сообщает пресс-служба SuperJob.

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