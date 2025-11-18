Экс-депутат Госдумы Напсо заявил, что его семья живет в гараже для лодок в Сочи

Суд изъял имущество у бывшего депутата Госдумы от Краснодарского края и Ростовской области Юрий Напсо по иску Генпрокуратуры.

По словам Напсо, сейчас его семья, приезжая в Сочи, живет в гараже для лодок, так как «другого жилья, пригодного для нормального проживания, кроме этой служебной квартиры», у самого экс-депутата, его мамы и детей нет.

Юрий Напсо отметил, что в квартире были прописаны четверо его детей, трое из которых малолетние, и 85-летняя мать. Он рассказал, что сам прожил там 17 лет и переделал там все, после этого «из служебного там остались только голые стены».

«Ни одного объекта лично ни у меня, ни у моей бывшей супруги никто не изымал, потому что этих объектов у нас давным-давно уже нет. Когда-то они были, мы брали кредиты, покупали, потом продали, погасили кредиты, никаких квартир, замков, дворцов — ничего у нас нет», — сообщил Напсо РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума России 3 апреля единогласно приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата ЛДПР Юрия Напсо. С апреля 2023 года он находился на больничных, а в промежутках между ними отсутствовал на работе. В общей сложности в стенах Госдумы он не был около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. В Госдуме стало известно, что более двух лет Напсо проживал в ОАЭ.

Суд изъял у него порядка 60 объектов недвижимости. Решение об изъятии имущества обжаловано в вышестоящем суде. По данным суда, через мать и жену Напсо в судебном порядке легализовывал права на самовольные постройки, вводил в эксплуатацию опасные производственные объекты, а также торговые павильоны, жилые дома.

Согласно материалам дела, незаконную недвижимость Напсо смог получить благодаря приятельским отношениями с судьями в Сочи.

