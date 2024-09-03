Эколог Степаницкий рассказал о причине убийства леопарда Терека из нацпарка Сочи

Леопарда Терека застрелили 15 июля при выпуске в дикую природу. Эколог Всеволод Степаницкий предположил, что причиной гибели могли стать большое скопление людей во время выпуска и недостаточная длина защитной сетки.

Сопредседатель «Экспертного совета по заповедному делу» Всеволод Степаницкий рассказал корреспонденту «Кубань 24», что присутствие на выпуске хищников многочисленных сторонних лиц, не имеющих непосредственного отношения к выпуску, не способствует обеспечению безопасности участников мероприятия.

«Это отчетливо было продемонстрировано в ситуации, имевшей место в ходе выпуска одного из леопардов в 2022 году. Это было в Северной Осетии», — напомнил Степаницкий.

Тогда один из хищников сделал выпад в сторону прессы, находящейся в открытом кузове грузовика недалеко от сетки.

Кроме того, недостаточная длина защитной сетки также могла стать причиной гибели хищника. Степаницкий подчеркнул, что выпуск леопардов — это научный эксперимент, а не шоу. Трагедия произошла в результате халатности людей.

Кроме того, эксперты в разговоре с корреспондентом «Кубань 24» отметили, что выпускать леопардов лучше в мае, когда много копытного молодняка, а не в середине июля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», леопарда Терека из нацпарка Сочи застрелили 15 июля при выпуске в дикую природу. Сообщается, что леопарда пришлось ликвидировать по соображениям безопасности — он побежал вдоль сетки к помосту, где были люди. Прокуратура Краснодарского края проводит поверку.