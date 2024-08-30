СГО: леопарда Терека из нацпарка Сочи застрелили во время выпуска

Сочинское географическое общество 30 августа сообщило, что 15 июля при выпуске в дикую природу застрелили самца переднеазиатского леопарда по кличке Терек.

Терек — один из детенышей самки Чери, он родился в Центре восстановления популяции леопарда нацпарка Сочи.

Терека и его сестру Рицу планировалось летом выпустить в дикую природу. Однако во время выпуска Терека произошла трагедия — молодого леопарда пришлось ликвидировать. Сообщается, что это сделали по соображениям безопасности — выпущенный на волю Терек побежал вдоль сетки к помосту, где находились люди.

МОО «Экспертный совет по заповедному делу» обратилась к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову с просьбой ответить на вопросы о причинах и обстоятельствах трагедии, сообщает пресс-служба Сочинского географического общества в Telegram.

Читайте также: родившемуся у трехлапой самки леопарда котенку сделали первую прививку в Сочи.