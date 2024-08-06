Родившемуся у трехлапой самки леопарда котенку сделали первую прививку в Сочи

В Центре восстановления леопарда Сочинского нацпарка вакцинировали самого юного обитателя, родившегося в конце апреля от пары Олимпии и Симбада.

Сейчас трехмесячный котенок весит 9 кг. Чтобы провести необходимые процедур, котенка отсадили от кормящей матери. Затем его осмотрели и привили от инфекционных заболеваний.

«Это первая вакцинация, через три недели будет повторная. А затем мы будем прививать его один раз в год до выпуска в природу», — сказал ветеринар Михаил Альшинецкий.

Котенок хорошо развивается. У специалистов есть большие надежды, что его удастся выпустить в дикую природу.

Мать котенка самка Олимпия — кошка с особенностями. Она получила серьезные травмы и лишилась лапы. В дикой природе она бы не выжила. По законам дикой природы, самец при встрече должен был убить самку.

Этот котенок уже второй от самки Олимпии. Первый — Умка. Он появился на свет в 2023 году. Мать отказалась от Умки, его выкормили специалисты, поэтому он никогда не попадет в дикую природу, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о беременности самки леопарда Олимпии стало известно в январе этого года. Отец котенка — леопард по кличке Симбад. Котенок появился на свет 20 апреля.