Информацию о гибели леопарда Терека проверит прокуратура Кубани

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку по факту гибели переднеазиатского леопарда.

Предположительно, Терек погиб на территории Кавказского заповедника.

«Организована проверка, в настоящий момент устанавливаются причины и условия произошедшего, а также место совершения инцидента», — цитирует источник в правоохранительных органах РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», леопарда Терека из нацпарка Сочи застрелили 15 июля при выпуске в дикую природу. Сообщается, что животное ликвидировали по соображениям безопасности — он побежал вдоль сетки к помосту, где были люди.