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Информацию о гибели леопарда Терека проверит прокуратура Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/informatsiyu-o-gibeli-leoparda-tereka-proverit-prokuratura-kubani
Информацию о гибели леопарда Терека проверит прокуратура Кубани
Фото t.me/leopardcenter

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку по факту гибели переднеазиатского леопарда.

Предположительно, Терек погиб на территории Кавказского заповедника.

«Организована проверка, в настоящий момент устанавливаются причины и условия произошедшего, а также место совершения инцидента», — цитирует источник в правоохранительных органах РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», леопарда Терека из нацпарка Сочи застрелили 15 июля при выпуске в дикую природу. Сообщается, что животное ликвидировали по соображениям безопасности — он побежал вдоль сетки к помосту, где были люди.

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