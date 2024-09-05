Двухэтажный частный дом загорелся ночью в Сочи на площади 100 кв. метров

Пожар произошел ночью 5 сентября в частном доме на улице Виноградной.

Очевидцы заметили пламя и вызвали сотрудников МЧС. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 1:19. Спасатели через 9 минут прибыли на место происшествия и установили, что загорелся двухэтажный дом на площади 100 кв. м.

В 1:50 возгорание локализовали, не допустив распространения огня, а в 3.00 полностью ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

Всего к тушению привлекли 14 человек и 5 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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