Пожар на площади 250 кв. метров в Сочи потушили спустя три часа

Вечером 3 сентября на улице Красной города-курорта оказались охвачены огнем два здания в районе плотной жилой застройки.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 19:27. По словам очевидцев, пожарным машинам мешали проехать к месту возгорания припаркованные рядом автомобили.

В 20:36 возгорание локализовали на площади 250 кв. м, а в 22:30 полностью ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к тушению хозспостройки и частного жилого дома в Сочи привлекли 26 человек личного состава и 9 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.