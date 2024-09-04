Обладатель автографа Путина лишился крыши над головой после пожара в Сочи

Вечером 3 сентября произошел крупный пожар на площади 250 кв. метров. Днем пепелище начало тлеть. Потерпевшие винят соседей.

Владимир Коноков до сих пор не верит, что семья потеряла большую часть своего жилья. Самый страшный удар для него, что во время пожара не успели вынести главную семейную реликвию.

«Весь дом очень стремительно заполонился пламенем, люди были в шоке. Очень много ценных вещей сгорело, был чемодан с письмами с фронта прабабушки. Многое не удалось спасти», — сетует житель дома на Красной, 35 Владимир Коноков.

Люди лишились полностью третьего этажа. Вместо крыши — небо. На первом живет дядя Владимира Конокова. Так, комнаты несколько часов полыхали в огне. Часть первого этажа удалось спасти от огня. Здесь Коноковы ночевали. Однако после тушения — вода течет сверху. Коммуникации отключены.

«Дым был очень едкий, всех выгоняли из здания», — говорит сетует житель дома на Красной, 35 Александр Коноков.

Пламя вспыхнуло рядом с домом и после перекинулось на него.

«Это все, что осталось от частной хозяйственной постройки. Предположительно с нее и начался пожар. Утром небольшой участок еще тлел», — сообщает специальный корреспондент Юлия Проценко.

По словам жильцов, это не первое возгорание на соседнем участке — собственница там не живет, часто сдавала помещение.

«Она хочет продать участок. Постоянно нам угрожает, судится с нами уже несколько лет, хочет отобрать этот двор. Я думаю, специально поджигает», — рассказывает житель дома на Красной, 35 Елена Оленева.

Журналисты связались с владелицей постройки. Она все отрицает, винит в пожаре соседей.

Крупный пожар тушили несколько часов.

«Пожар удалось полностью локализовать на площади 250 кв. метров. В 22:30 полностью ликвидировали. На тушение пожара привлекалось 26 специалистов и 9 единиц техники. Дознаватели МЧС России проводят работу по установлению причин пожара», — отмечает руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.

Экстренные службы пришлось вызывать в 4:00 и днем. Пламя снова разгорелось и началось задымление.

Владимир Коноков просит о помощи, он сочинский волонтер, общественник, обладатель автографа Путина, который ему удалось вытащить из огня. Для оказания помощи пишите по номеру +79181206000.

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