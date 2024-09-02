Хлопок газа произошел в многоэтажке Новороссийска, есть пострадавший

Информация о пожаре в 9-этажном доме на улице Видова появилась 2 сентября около 14:30.

На место выехали подразделения МЧС. Они установили, что произошел пожар на 4 этаже многоквартирного дома на площади 20 кв. м.

В 14:41 возгорание локализовали на той же площади, в 14:50 ликвидировали открытое горение, в 14:55 пожар полностью потушили.

Из многоэтажки эвакуировали 30 человек, один человек пострадал. На месте работали 18 человек и 6 единиц техники. Проводятся следственные мероприятия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Сообщение о хлопке в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Видова поступило в полицию Новороссийска в сегодня в 14:30», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В оперативном штабе Краснодарского края подтвердили, что предварительной причиной возгорания стал хлопок газоводздушной смеси.

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