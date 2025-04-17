Двух человек спасли пожарные из горящего заброшенного дома в Кропоткине

Сообщение о возгорании частного дома на улице Дугинец поступило на пульт диспетчера 16 апреля в 21:53.

На место сразу выехали пожарные, они установили, что горит неэксплуатируемый дом на площади 35 кв. м. Пожар потушили в кратчайшие сроки, во время ликвидации огня пожарные спасли из дома двух человек.

К ликвидации пожара привлекли девять человек личного состава и две единицы техники, сообщает пожарная охрана Кавказского района в Telegram.

Читайте также: квартира загорелась в жилом доме в Сириусе. Сообщение о пожаре на улице Перелетной поступило 16 апреля в 18:07. Пожарные прибыли на место и установили, что горит одна из квартир на площади 60 кв. м. В 18:42 пожар локализовали. После тушения огня на месте пожара обнаружили тело погибшего ребенка. Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования.