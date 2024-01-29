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Двое пострадавших остаются в реанимации после ДТП автобуса и грузовика на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-postradavshih-ostayutsya-v-reanimatsii-posle-dtp-avtobusa-i-gruzovika-na-kubani
Двое пострадавших остаются в реанимации после ДТП автобуса и грузовика на Кубани

Сейчас в реанимации находятся двое пассажиров автобуса в тяжелом состоянии после аварии в районе станицы Новоулешковской Павловского района.

В реанимации ЦРБ Павловского района остаются несовершеннолетняя девочка и женщина. Еще одну пациентку доставили санавиацией в Краевую клиническую больницу №1, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» заместитель главврача ЦРБ Максим Киселев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рейсовый автобус из Москвы врезался в грузовик на Кубани, погибли 5 человек. В момент аварии в автобусе находились 15 пассажиров и два водителя. СК возбудил уголовное дело.

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