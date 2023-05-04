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Двое обвиняемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае раскаялись в содеянном

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-obvinyaemyh-v-ubijstve-animatorov-v-krasnodarskom-krae-raskayalis-v-sodeyannom
Видео канала «Кубань 24»

В Выселковском районном суде 4 мая проходит очередное заседание по уголовному делу об убийстве аниматоров из Усть-Лабинска: Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко.

В здание суда привезли двоих обвиняемых: 30-летнего Анатолия Двойникова и 44-летнего Арама Татосяна. Отвечая на вопросы журналистов, они оба заявили, что раскаиваются в содеянном.

Татосян сказал, что ему снится убитая им 19-летняя девушка. Он осознает, что поступил неправильно. Мужчина заявил, что не причастен к убийству 37-летнего Кирилла Чубко.

«Я сожалею, что так получилось. Я каюсь», — сказал Татосян.

По его словам, из похищенных 190 тыс. рублей он получил только 30. Эти деньги он потратил на погашение долгов.

Двойников сказал, что хочет извиниться перед родными убитых аниматоров. Он добавил, что не хотел этого делать, а убийство совершил из-за боязни к «одному человеку», которого не стал называть. По словам Двойникова, из похищенных 190 тыс. рублей ему досталось всего 20 тыс. рублей, которые он потратил на вещи.

«Я этого не хотел делать. Я никогда не убивал человека. Мне даже жалко было курицу убить», — сказал Двойников и заплакал.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», один из обвиняемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае — 31-летний Демьян Кеворкьян 3 мая отрицал свою вину.

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