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Движение транспорта перекроют 19 декабря на Крымском мосту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-transporta-perekroyut-19-dekabrya-na-krymskom-mostu
Движение транспорта перекроют 19 декабря на Крымском мосту
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Движение автомобильного транспорта на мосту ограничат с 12:00 до 18:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Водителей просят заранее планировать свои поездки между Краснодарским краем и Крымом на 19 декабря и внимательно следить за информацией, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту 5 декабря с 10:50 открыли движение автомобилей по восстановленной стороне. До Нового года туда могут начать пускать пустые грузовики, а к марту 2023 года планируют начать пропускать автомобили с грузом.

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