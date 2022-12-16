Движение транспорта перекроют 19 декабря на Крымском мосту
Общество
16.12.2022 11:06
Движение автомобильного транспорта на мосту ограничат с 12:00 до 18:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ.
Водителей просят заранее планировать свои поездки между Краснодарским краем и Крымом на 19 декабря и внимательно следить за информацией, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту 5 декабря с 10:50 открыли движение автомобилей по восстановленной стороне. До Нового года туда могут начать пускать пустые грузовики, а к марту 2023 года планируют начать пропускать автомобили с грузом.
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