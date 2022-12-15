Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На Крымский мост до Нового года могут начать пускать пустые грузовики

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskij-most-do-novogo-goda-mogut-nachat-puskat-pustye-gruzoviki
На Крымский мост до Нового года могут начать пускать пустые грузовики
Фото laspi.ru

К марту 2023 года планируют начать пропускать автомобили с грузом, пустые машины — уже в этом декабре, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, сейчас нужно понять, как и сколько будет проходить досмотр автомобилей. Аксенов добавил, что планируется увеличить количество людей для досмотра, но этот вопрос пока не решен.

«Сейчас ограничения для грузовиков на мосту связаны исключительно с вопросами безопасности», — цитирует главу Крыма ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту произошел 8 октября около 6:00. В результате происшествия частично обрушились два пролета одной из двух веток, предназначенных для автомобильного транспорта.

Сейчас проехать по Крымскому мосту могут только легковые автомобили. Грузовому транспорту по-прежнему придется пользоваться альтернативным маршрутом через новые территории.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Погибли до приезда скорой: легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в КамАЗ на Кубани
Погибли до приезда скорой: легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в КамАЗ на Кубани
Наводчика, передавшего ВСУ координаты пункта полиции в Херсонской области, задержали на Кубани
Наводчика, передавшего ВСУ координаты пункта полиции в Херсонской области, задержали на Кубани
Дождь с мокрым снегом пройдет в Краснодаре ближайшей ночью
Дождь с мокрым снегом пройдет в Краснодаре ближайшей ночью
Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются 15 декабря в Краснодарском крае
Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются 15 декабря в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
  2. Цены на обучение в автошколах Краснодара с 1 января вырастут в среднем на 20%
  3. Еще 50 отелей и гостиниц откроют в 2023 году в Краснодарском крае
  4. Первый снег выпал сразу в нескольких районах Краснодарского края
  5. Число ДТП в Краснодарском крае за год снизилось на 3,5%
  6. Житель Сочи получил 5,5 лет колонии за отправку 1,5 тыс. рублей террористам
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях