На Крымский мост до Нового года могут начать пускать пустые грузовики

К марту 2023 года планируют начать пропускать автомобили с грузом, пустые машины — уже в этом декабре, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, сейчас нужно понять, как и сколько будет проходить досмотр автомобилей. Аксенов добавил, что планируется увеличить количество людей для досмотра, но этот вопрос пока не решен.

«Сейчас ограничения для грузовиков на мосту связаны исключительно с вопросами безопасности», — цитирует главу Крыма ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту произошел 8 октября около 6:00. В результате происшествия частично обрушились два пролета одной из двух веток, предназначенных для автомобильного транспорта.

Сейчас проехать по Крымскому мосту могут только легковые автомобили. Грузовому транспорту по-прежнему придется пользоваться альтернативным маршрутом через новые территории.