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Движение поездов на Крымском мосту планируют восстановить к 9:00

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-poezdov-na-krymskom-mostu-planiruyut-vosstanovit-k-9-00
Движение поездов на Крымском мосту планируют восстановить к 9:00
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Расписание поездов будет нагоняться. Данные по работе паромного сообщения будут уточнены также до 9:00.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

«О причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы. Просьба доверять только проверенным источникам информации», — написал Аксенов в Telegram.

Ранее два перевозчика сообщили о временной приостановке движения поездов по Крымскому мосту.

«К сожалению, временно приостановлено движение по мосту по техническим причинам. По Крымскому мосту железнодорожное движение закрыто вообще», — сообщили в справочной Южной пригородной пассажирской компании.

Из-за ЧП на мосту также возможны изменения в расписании поездов «Таврия», сообщил перевозчик.

«Создан оперативный штаб, который в максимально короткие сроки будет решать все возникающие задачи. Следите за официальной информацией перевозчика в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 17 июля произошла новая атака на Крымский мост, движение по мосту остановлено. Кондратьев призвал воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать другие маршруты в Крым.

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