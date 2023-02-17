Движение по вантовому мосту по дороге в Красную Поляну закроют ночью 18 февраля
Движение с 14 по 32 км трассы А-149 Адлер — Красная Поляна перекроют с 22:00 17 февраля до 3:00 18 февраля.
Машины не будут пускать в течение пяти часов. За это время пилоны вантового моста планируют очистить от наледи.
Проехать можно будет по «старой дороге» трассы А-149 Адлер — Красная Поляна, сообщает Госавтоинспекция Сочи в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», снегопад, ветер и грозы ожидаются в Краснодарском крае в выходные 18 и 19 февраля.
Объявили штормовое предупреждение о сильных снегопадах — 17 февраля с 11:00-13:00 часов и до конца суток 17 февраля, а также 18 и 19 февраля, ночью и утром 20 февраля местами в крае ожидаются сильный дождь со снегом и мокрым снегом в сочетании с грозой и градом. Местами на Кубани ожидается очень сильный снег и сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Повышенный уровень загрязнения воздуха выявили в Краснодаре в 2022 году
- Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75