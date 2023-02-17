Движение по вантовому мосту по дороге в Красную Поляну закроют ночью 18 февраля

Движение с 14 по 32 км трассы А-149 Адлер — Красная Поляна перекроют с 22:00 17 февраля до 3:00 18 февраля.

Машины не будут пускать в течение пяти часов. За это время пилоны вантового моста планируют очистить от наледи.

Проехать можно будет по «старой дороге» трассы А-149 Адлер — Красная Поляна, сообщает Госавтоинспекция Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», снегопад, ветер и грозы ожидаются в Краснодарском крае в выходные 18 и 19 февраля.

Объявили штормовое предупреждение о сильных снегопадах — 17 февраля с 11:00-13:00 часов и до конца суток 17 февраля, а также 18 и 19 февраля, ночью и утром 20 февраля местами в крае ожидаются сильный дождь со снегом и мокрым снегом в сочетании с грозой и градом. Местами на Кубани ожидается очень сильный снег и сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.