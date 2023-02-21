Движение легковых автомобилей открыли на Шаумянском перевале
Общество
21.02.2023 19:07
Движение возобновили в 18:04 для легковых автомобилей.
Об этом сообщили в краевом ГИБДД. О времени восстановления движения для грузовиков через Шаумянский перевал не уточняется.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за снегопада днем временно закрыли для автомобилей Шаумянский перевал. Изначально из-за снегопада ввели временное ограничение движения для грузовиков. Через время в ГИБДД сообщили, что на перевал закрыли въезд для всех видов транспорта.
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