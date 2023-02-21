В Туапсинском районе из-за снегопада временно закрыли для автомобилей Шаумянский перевал

Об этом 21 февраля сообщили в краевом ГИБДД.

В Туапсинском районе из-за снегопада на Шаумянском перевале ввели временное ограничение движения для грузовиков. Через время в ГИБДД сообщили, что на перевал закрыли въезд для всех видов транспорта.

На месте дежурят сотрудники ДПС. Проезжую часть очищают от снега. Водителей просят соблюдать скоростной режим и планировать свой маршрут, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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