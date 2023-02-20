В Апшеронском районе из-за подтопления трассы временно остановили движение около станицы Кабардинской

В Апшеронском районе к вечеру 20 февраля поднялся уровень воды в ручьях, впадающих в реку Пшиш.

В связи с этим на подъезде к станице Кабардинской произошел перелив воды через проезжую часть. Движение на данном участке трассы Хадыженск — Кабардинская временно ограничено.

На месте дежурят сотрудники ДПС. Водителей просят временно отказаться от поездок в данном направлении, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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