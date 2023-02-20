В Сочи после ливней треснул асфальт на дороге в селе Прогресс
Происшествия
20.02.2023 21:35
Инцидент произошел вечером 20 февраля. О произошедшем сообщили в соцсетях местных жители.
По их словам очевидцев, асфальт треснул и на дороге появилась поперечная трещина около 20 см. На место прибыли сотрудники ГИББД, они регулирую движение на участке.
Сейчас на место ЧП прибыли дорожные и аварийные службы. Проводится герметизация трещин и отсыпка одной полосы для движения. Одну из полос оградили. Специалисты на месте следят за ситуацией.
С утра 21 февраля проектировщики начнут оценку состояния полотна и подпорных стен для принятия технического решения. Коммуникации, по которым ведется подача коммунальных ресурсов, не пострадали, сообщает Муниципальный центр управления Сочи.
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