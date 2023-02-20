В Сочи потоком воды в реке смыло мост-насыпь в Катковой Щели, перекрыт проезд к 12 частным домам
Происшествия
20.02.2023 16:15
В связи с обильными осадками 20 февраля стало невозможно проехать по временному насыпному проезду через реку Чухукт в поселке Каткова Щель Кичмайского сельского округа в Лазаревском районе.
Из-за этого временно невозможен проезд к 12 частным домам, в которых живут 40 человек. Также отрезан доступ к 18 домам СНТ «Радуга», люди в них не живут. Эвакуация не требуется. На мониторинг выехали спасатели МКУ «Службы спасения».
Восстановить доступ к жилым домам планируют силами администрации Лазаревского района и Кичмайского сельского округа.
Заявки по информации ЕДДС Сочи не поступали. Специалисты службы спасения дежурят на месте ЧП. В случае необходимости спасатели переправят жителей поселка с берега на берег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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