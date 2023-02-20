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В Сочи потоком воды в реке смыло мост-насыпь в Катковой Щели, перекрыт проезд к 12 частным домам

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-potokom-vody-v-reke-smylo-most-nasyp-v-katkovoj-shheli-perekryt-proezd-k-12-chastnym-domam
В Сочи потоком воды в реке смыло мост-насыпь в Катковой Щели, перекрыт проезд к 12 частным домам
Фото t.me/chpkrasnodara

В связи с обильными осадками 20 февраля стало невозможно проехать по временному насыпному проезду через реку Чухукт в поселке Каткова Щель Кичмайского сельского округа в Лазаревском районе.

Из-за этого временно невозможен проезд к 12 частным домам, в которых живут 40 человек. Также отрезан доступ к 18 домам СНТ «Радуга», люди в них не живут. Эвакуация не требуется. На мониторинг выехали спасатели МКУ «Службы спасения».

Восстановить доступ к жилым домам планируют силами администрации Лазаревского района и Кичмайского сельского округа.

Заявки по информации ЕДДС Сочи не поступали. Специалисты службы спасения дежурят на месте ЧП. В случае необходимости спасатели переправят жителей поселка с берега на берег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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