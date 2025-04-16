Две сотни мешков с мазутом подняли со дна моря у берегов Анапы 15 апреля

Во вторник водолазы работали на двух участках морского дня – у бегов Анапы и в селе Витязево.

Всего за день со дна моря на поверхность подняли 200 мешков с мазутом. Из них — 164 мешка собрали неподалеку от берега рядом с детским оздоровительным лагерем «Юбилейный» и 36 мешков со дна в районе пирса в селе Витязево. Здесь водолазы совершили 38 спусков, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водолазы «Кубань-СПАС» нашли под водой шесть загрязненных мазутом участков у Джемете. Специалисты по подводной очистке работают на глубине от 1,5 до 2 м, проверяя территорию длиной около одного километра.

Так, со дна 14 апреля у побережья Анапы подняли почти 300 мешков с мазутом. У пирса в селе Витязево и около причала в поселке Джемете водолазы в понедельник совершили в сумме 77 спусков. В общей сложности за день со дна моря подняли на поверхность 296 мешков с нефтепродуктами — 166 в Джемете и 130 в Витязево.

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