Водолазы «Кубань-СПАС» нашли под водой 6 загрязненных мазутом участков у Джемете

В акватории Черного моря у побережья Джемете продолжается обследование дна, которое проводят водолазы спасательного отряда «Кубань-СПАС». В результате было зафиксировано шесть загрязненных нефтепродуктами придонных участков.

Сейчас специалисты по подводной очистке работают на глубине от 1,5 до 2 м, проверяя территорию длиной около одного километра.

Как сообщил руководитель водолазных работ адлерского аварийно-спасательного отряда Андрей Брыкалин, задача обследования — выявить скопления мазута, чтобы в дальнейшем специалисты МЧС могли приступить к их ликвидации. В ближайшие дни для водолазы «Кубань-СПАС» будут действовать по следующему плану работ:

Планируется обследовать ещё не менее семи километров;

Темпы работы зависят от погодных условий;

Глубина погружений — от полутора до двух метров.

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