Более 228 тонн мазута подняли со дна моря на пляжах Анапы и Темрюкского района

Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

Специалисты МЧС продолжают очищать дно Черного моря от мазута. На пляжах Анапы и Темрюкского района на 19 участках обследовали почти 3,6 тыс. кв. м дна, собрали более 228 тонн нефтесодержащих отходов. Всего работают 80 человек и 6 энжекторных установок.

Для утилизации мазута из затонувших танкеров Минтранс России организовал подготовительную работу для установки коффердамов. Сейчас разрабатывают проектную документацию по их производству и установке.

По данным Росрыболовства, ситуация с биоресурсами в Черном море стабильно положительная. Негативного воздействия от разлива нефти на промысел морепродуктов и рыбы не зафиксировали, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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