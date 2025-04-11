Новые выбросы мазута обнаружили 11 апреля на трех участках побережья Анапы
Выбросы обнаружили команды муниципалитетов во время традиционного утреннего мониторинга закрепленных участков пляжей.
Новые выбросы нефтепродукта зафиксировали участники ликвидации ЧС из Тимашевского района на участке береговой линии в районе устья реки Можепсин, а также команды Павловского района на пляже «Витязь» в селе Витязево и Крымского района на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской.
К уборке выбросов приступили, несмотря на штормовую погоду, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.
Читайте также: загрязненный мазутом песок из Анапы могут использовать при строительстве дорог. К такому выводу пришли специалисты компании «Бау Проект» и НИИ Прикладной и экспериментальной экологии КубГАУ после анализа замазученного песка с пункта временного хранения в хуторе Воскресенском Анапы.
Строительная компания и институт провели совместные физико-химические исследования песка. Их результаты показали, что содержание бензапирена для окружающей среды, где есть животные и люди, превышает норму для донных отложений в 4,7 раза.