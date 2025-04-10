Загрязненный мазутом песок из Анапы могут использовать при строительстве дорог

К такому выводу пришли специалисты компании «Бау Проект» и НИИ Прикладной и экспериментальной экологии КубГАУ после анализа замазученного песка с пункта временного хранения в хуторе Воскресенском Анапы.

Строительная компания и институт провели совместные физико-химические исследования песка. Их результаты показали, что содержание бензапирена для окружающей среды, где есть животные и люди, превышает норму для донных отложений в 4,7 раза.

По словам генерального директора предприятия Олега Шмидта, естественное содержание бензапирена в нефтепродуктах, дорогах и материалах для их отсыпки всегда превышает норму для экологии.

«Это вынужденная ситуация, когда с одной стороны наносится вред природе, но с другой — без твердого асфальтового покрытия невозможно перемещаться между населенными пунктами. Соответственно, действие норм по содержанию бензапирена на строительные конструкции не распространяется. Согласно ГОСТу, превышение количества органических включений в песке разрешает его использование в составе бетонов и асфальтобетонов», — подчеркнул Шмидт.

После проведения анализов «Бау Проект» и НИИ Прикладной и экспериментальной экологии КубГАУ определили, что замазученный песок эффективнее всего использовать в качестве подсыпки под дороги муниципального значения за пределами населенных пунктов.

«На сегодняшний день были проведены несколько встреч между министерствами в рамках реализации решений по ликвидации последствий ЧС. И уже принято решение по использованию этого песка в качестве подсыпки аэродромов и отдельных участков дорог Краснодарского края», — рассказал в видеообращении Олег Шмидт.

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