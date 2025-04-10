Новые выбросы мазута 10 апреля обнаружили лишь на одном участке побережья Анапы

Участники ликвидации ЧС каждое утро проводят мониторинг закрепленных за муниципалитетами пляжных территорий.

Новые выбросы нефтепродукта обнаружили утром в четверг представители команды Выселковского района на пляже отеля «Пляжный поселок» в Анапе.

Команда муниципалитета в первую очередь приступила к уборке новых выбросов. После нее перейдут к деликатной уборке песка, которая проходит на всей береговой линии Анапы.

Участники ликвидации ЧС продолжают просеивать песок от мазута. Представители Староминского района делают это с помощью специальных сит на пляже в районе базы отдыха «Тамань» в станице Благовещенской, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: новые выбросы мазута 9 апреля обнаружили на трех участках береговой линии Анапы. К уборке нефтепродуктов приступили команды Выселковского района на пляже отеля «Пляжный поселок», Лабинского района на участке береговой полосы между селом Витязево и станицей Благовещенской и Абинского района на Центральном пляже Анапы.

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