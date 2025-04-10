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Новые выбросы мазута 10 апреля обнаружили лишь на одном участке побережья Анапы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/novye-vybrosy-mazuta-10-aprelya-obnaruzhili-lish-na-odnom-uchastke-poberezhya-anapy
Новые выбросы мазута 10 апреля обнаружили лишь на одном участке побережья Анапы
Фото оперативный штаб Краснодарского края

Участники ликвидации ЧС каждое утро проводят мониторинг закрепленных за муниципалитетами пляжных территорий.

Новые выбросы нефтепродукта обнаружили утром в четверг представители команды Выселковского района на пляже отеля «Пляжный поселок» в Анапе.

Команда муниципалитета в первую очередь приступила к уборке новых выбросов. После нее перейдут к деликатной уборке песка, которая проходит на всей береговой линии Анапы.

Участники ликвидации ЧС продолжают просеивать песок от мазута. Представители  Староминского района делают это с помощью специальных сит на пляже в районе базы отдыха «Тамань» в станице Благовещенской, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: новые выбросы мазута 9 апреля обнаружили на трех участках береговой линии Анапы. К уборке нефтепродуктов приступили команды Выселковского района на пляже отеля «Пляжный поселок», Лабинского района на участке береговой полосы между селом Витязево и станицей Благовещенской и Абинского района на Центральном пляже Анапы.

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