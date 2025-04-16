В Анапе нашли эффективную технологию очистки от мазута камней в районе морпорта

Каменистый участок набережной рядом с Центральным пляжем города курорта очищают от мазута с помощью пескоструйного аппарата и моек высокого давления.

С помощью новой технологии камни от мазута на участке очищают сотрудники «Кубань-СПАС» и федеральной противопожарной службы. Сначала тяжелую фракцию нефтепродукта с валунов удаляют с помощью пескоструя, а остатки смывают горячей водой из моек высокого давления.

«После посыпаем сорбентом, который собирает на себя водоэмульсионную смесь, и собираем для следующей утилизации. Мы опробовали несколько технологий, и эта оказалась самой эффективной. Второй день очищаем с помощью пескоструйного аппарата, эффективность достаточно высокая», — рассказал первый заместитель начальника службы «Кубань-СПАС» Игорь Кулаев.

Во время работ акваторию вокруг камней ограничивают боновыми заграждениями, чтобы не допустить загрязнения моря смытыми нефтепродуктами, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

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