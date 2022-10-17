Два вертолета Ми-8 прибыли в Ейск для эвакуации пострадавших
Один из вертолетов МЧС России оборудован медицинским модулем для транспортировки двух пациентов. На борту находится медицинская бригада.
Кроме того, из Москвы вылетел спецборт Ил-76, тоже оборудованный медицинскими модулями. На борту находятся медики Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас», врачи федеральных учреждений Минздрава, а также психологи МЧС России.
Прибывшие на место ЧП в Ейск глава МЧС России Александр Куренков и министр здравоохранения Михаил Мурашко посетили пострадавших.
Вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в Ейской ЦРБ они обсуждали состояние людей. Решается вопрос об их возможной транспортировке, сообщает пресс-служба МЧС России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейск для координации лечения пострадавших прибыл главврач ККБ №1 Владимир Порханов. В первую краевую больницу из Ейска доставят пострадавшего с ожогами 70% тела.
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