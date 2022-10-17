В Ейск для координации лечения пострадавших прибыл главврач ККБ №1 Владимир Порханов

В Ейск для координации лечения пострадавших прибыл главврач ККБ №1 Владимир Порханов

Главный врач Краевой клинической больницы №1 имени профессора С. В. Очаповского Владимир Порханов прибыл для координации лечения пострадавших при пожаре в девятиэтажке на улице Коммунистической.

Кроме того, в Ейск вечером 17 октября прибыл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вместе с прокурором региона Сергеем Табельским провели оперативное совещание в Ейской ЦРБ.

«Знаю, что одного пациента санавиацией перевезут в краевую клинику. Для нас важен каждый пострадавший. И те пятеро тяжело пострадавших — очень важно, чтобы они выжили и вернулись к своей обычной жизни», — цитирует Кондратьева оперативный штаб Краснодарского края.

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