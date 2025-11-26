Logo
Два украинских беспилотника сбили утром 26 ноября над Азовским морем

Происшествия
Фото Игоря Хошобина, «Кубань 24»

В среду Вооруженные силы Украины предприняли еще одну попытку атаковать объекты на территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 

С 8:00 до 12:00 дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили четыре вражеских БПЛА над регионами России.

Из них два дрона сбили над акваторией Азовского моря. По одному беспилотнику ликвидировали над территориями Белгородской области и Крыма, сообщает Минобороны РФ. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили на Кубани утром 26 ноября. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в среду около 9:30. Спустя полчаса угрозу падения беспилотников отменили.

