Два украинских беспилотника сбили утром 26 ноября над Азовским морем

В среду Вооруженные силы Украины предприняли еще одну попытку атаковать объекты на территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

С 8:00 до 12:00 дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили четыре вражеских БПЛА над регионами России.

Из них два дрона сбили над акваторией Азовского моря. По одному беспилотнику ликвидировали над территориями Белгородской области и Крыма, сообщает Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили на Кубани утром 26 ноября. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в среду около 9:30. Спустя полчаса угрозу падения беспилотников отменили.

