Два украинских беспилотника сбили над Черным морем

Два украинских беспилотника сбили над Черным морем
Фото пресс-службы Минобороны РФ

Российские военные в четверг отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

С 13:00 до 20:00 4 декабря дежурные средства ПВО перехватили и сбили пять дронов противника. Два из них уничтожили в небе над акваторией российской части Черного моря.

Также два БПЛА ликвидировали в небе над Белгородской областью, еще один — над Крымом, сообщает Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», над регионами России ночью 4 декабря сбили 76 украинских БПЛА. Над Краснодарским краем обезвредили один беспилотник, еще один — над Черным морем. Самой массированной атаке в этот день подвергся Крым — в небе над полуостровом ликвидировали 21 дрон.

Кроме того, в четверг днем четыре украинских безэкипажных катера уничтожили в Черном море.

