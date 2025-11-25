Два лесных пожара под Геленджиком локализовали на площади 4,5 и 3 га

В лесу под Геленджиком днем 25 ноября локализовали два возгорания.

Пожар в районе СТ «Сосновое» в 14:30 локализовали на площади 4,5 га, возгорание в районе Прасковеевки того же участкового лесничества — на площади 3 га спустя два часа.

На месте работают 65 человек и 25 единиц техники. Вертолет К2 уже трижды доставил по 9 тонн воды и сбросил над очагом пожара.

«Оперативные службы продолжают работу по дальнейшей ликвидации возгораний. Ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», два гектара леса загорелись около СНТ под Геленджиком утром 25 ноября. Оказалось, что горит сухая трава.

Читайте также: два лесных пожара на площади почти 45 га потушили в Краснодарском крае. Возгорания произошли в Северском и Абинском районах. Из-за сложного рельефа подобраться к местам возгорания было сложно. Ситуацию также ухудшал и сильный ветер.

