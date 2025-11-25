Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Два гектара леса загорелись около СНТ под Геленджиком

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-gektara-lesa-zagorelis-okolo-snt-pod-gelendzhikom
Два гектара леса загорелись около СНТ под Геленджиком
Фото t.me/krd_klpc

Сообщение о пожаре со стороны леса в районе СНТ «Сосновка» поступило в диспетчерскую службу 25 ноября.

На место оперативно выехали лесопожарные бригады и лесничий. По приезде возгорание классифицировали как лесной пожар в Кабардинском участковом лесничестве.

Установили, что горит сухая трава на примерной площади 2 га. Сейчас проводится комплекс мер по локализации пожара, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

Читайте также: два лесных пожара потушили на площади 1,6 тыс. кв. метров под Новороссийском. Пожарные бригады ночью 25 ноября ликвидировали два очага возгорания растительности вблизи села Южная Озереевка. Сообщение о задымлении со стороны леса поступило на пульт диспетчерской службы.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях