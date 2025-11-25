Два гектара леса загорелись около СНТ под Геленджиком

Сообщение о пожаре со стороны леса в районе СНТ « Сосновка » поступило в диспетчерскую службу 25 ноября.

На место оперативно выехали лесопожарные бригады и лесничий. По приезде возгорание классифицировали как лесной пожар в Кабардинском участковом лесничестве.

Установили, что горит сухая трава на примерной площади 2 га. Сейчас проводится комплекс мер по локализации пожара, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

Читайте также: два лесных пожара потушили на площади 1,6 тыс. кв. метров под Новороссийском. Пожарные бригады ночью 25 ноября ликвидировали два очага возгорания растительности вблизи села Южная Озереевка. Сообщение о задымлении со стороны леса поступило на пульт диспетчерской службы.

Подпишись, здесь всегда интересно.