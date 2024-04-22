Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Ейском районе

Смертельная авария с участием трех машин произошла 22 апреля в 20:13 на 17 км трассы Ейск — Ясенская — Копанская — Новоминская в Ейском районе.

О произошедшем в соцсетях сообщили местные жители. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что один из автомобилей, попавших в аварию — белый ВАЗ полностью смят.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и столкнулся автомобилем Volkswagen Passat. После чего произошло столкновение с третьей машиной — марки «Лада Гранта».

В результате ДТП погибли два человека: водитель «семерки» — мужчина в возрасте 35-40 лет и водитель Volkswagen — около 50 лет.

Также пострадала женщина-пассажир Volkswagen, в тяжелом состоянии ее госпитализировали в травматологию Ейской ЦРБ, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

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