Три жертвы: пострадавшая в жестком ДТП в Ейском районе женщина умерла в больнице

Смертельная авария произошла 22 апреля в 20:13 на 17 км трассы Ейск — Новоминская.

По предварительным данным, 35-летний водитель «семерки» выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Passat под управлением 66-летнего водителя. После столкновения двигавшаяся позади иномарки «Лада Гранта», объезжая место столкновения по встречке, зацепила ВАЗ-2107.

В результате ДТП на месте погибли водители «семерки» и Volkswagen. 61-летнюю пассажирку иномарки с травмами госпитализировали, но она позже скончалась в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на опубликованных кадрах с места происшествия видно, что автомобили полностью смяты. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.