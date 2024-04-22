В Тихорецке в ДТП на встречке погиб 45-летний водитель

Смертельная авария произошла 22 апреля около 16:00 на улице Ленинградской в Тихорецке.

По предварительным данным, 45-летний местный житель ехал за рулем автомобиля SAAB по улице Ленинградской в сторону улицы Гражданской. Около дома № 299 он выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с Nissan Qashqai, за рулем которого была 47-летняя женщина.

В результате ДТП водитель SAAB погиб на месте происшествия. Водитель Nissan получила травмы, ее госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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