Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Тихорецке в ДТП на встречке погиб 45-летний водитель

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tihoretske-v-dtp-na-vstrechke-pogib-45-letnij-voditel?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Тихорецке в ДТП на встречке погиб 45-летний водитель
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 22 апреля около 16:00 на улице Ленинградской в Тихорецке.

По предварительным данным, 45-летний местный житель ехал за рулем автомобиля SAAB по улице Ленинградской в сторону улицы Гражданской. Около дома № 299 он выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с Nissan Qashqai, за рулем которого была 47-летняя женщина.

В результате ДТП водитель SAAB погиб на месте происшествия. Водитель Nissan получила травмы, ее госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: «Газель» врезалась в дерево на трассе в Калининском районе, водитель погиб.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях