В Тихорецке в ДТП на встречке погиб 45-летний водитель
Происшествия
22.04.2024 19:02
Смертельная авария произошла 22 апреля около 16:00 на улице Ленинградской в Тихорецке.
По предварительным данным, 45-летний местный житель ехал за рулем автомобиля SAAB по улице Ленинградской в сторону улицы Гражданской. Около дома № 299 он выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с Nissan Qashqai, за рулем которого была 47-летняя женщина.
В результате ДТП водитель SAAB погиб на месте происшествия. Водитель Nissan получила травмы, ее госпитализировали.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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