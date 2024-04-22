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«Газель» врезалась в дерево на трассе в Калининском районе, водитель погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gazel-vrezalas-v-derevo-na-trasse-v-kalininskom-rajone-voditel-pogib?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
«Газель» врезалась в дерево на трассе в Калининском районе, водитель погиб
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 22 апреля в 9:30 на 20 км дороги Калининская — Новотитаровская.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «ГАЗ» ехал в сторону станицы Новотитаровской и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате аварии водитель грузовика от полученных травм скончался. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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