Водитель иномарки погиб в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 22 апреля в 9:50 на 157 км автодороги Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края в Кавказском районе.

По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Kia Spectra выехал на полосу встречного движения в том месте, где это разрешено, и врезался в автомобиль Chevrolet Niva, которым управлял 54-летний мужчина.

В результате столкновения водитель Kia скончался на месте от полученных травм. Водитель Chevrolet Niva получил серьезные травмы, его госпитализировали.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшей аварии, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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